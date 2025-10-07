В ФТС рассказали, сколько перечислили денег в российский бюджет

ФТС за девять месяцев 2025 года перечислила в бюджет 4,2 трлн рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в период за январь - сентябрь 2025 года перечислила в федеральный бюджет 4,2 трлн рублей. Об этом на заседании комитета по бюджету и финрынку Совета Федерации заявил заместитель руководителя ведомства Владимир Ивин, его слова переда РИА Новости.

По его словам, ведомство играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности РФ, выполняя функции администратора доходов федерального бюджета.

Уточняется, что за аналогичный период 2024 года ФТС перечислила в бюджет страны 5,084 трлн рублей.

В конце сентября Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на два процентных пункта и составит 22%. В ведомстве заявляли, что изменения направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности страны. До этого глава Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что часть средств в бюджете на 2026 год оставлена без распределения для балансировки региональной казны.

Ранее в Минфине заявили, что все соцобязательства на 2026 год будут исполнены.