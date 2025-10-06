Минфин РФ выделили средства для «балансировки» бюджетов регионов

Министерство финансов России оставило часть средств без распределения для балансировки региональных бюджетов. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации, пишет ТАСС.

«Хочу сказать, что мы специально оставили нераспределенные ресурсы в дотациях на сбалансированность (региональных бюджетов — прим.ред). Поддержим те регионы, где требуется финансовая помощь», — сказал он.

В ходе слушаний министр также отметил, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% в следующем году может привести к увеличению инфляции на 1%. В результате, дополнительные поступления в бюджет страны от повышения налогов в 2026 году составят 2,3 трлн рублей.

В сентябре Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2 процентных пункта и составит 22%. В ведомстве заявляли, что изменения направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности страны.

По словам Силуанова, повышение этого налога в качестве дополнительной меры обусловлено наименее негативным влиянием на экономику по сравнению с альтернативными сценариями.

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».