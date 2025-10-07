На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Минтруда заявил, что все социальные обязательства в бюджете будут исполнены в 2026 году

Котяков: все соцобязательства на 2026 год будут исполнены в полном объеме
close
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Все социальные обязательства перед россиянами, которые запланированы в федеральном бюджете на 2026 год, будут исполнены в полном объеме. Об этом сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По словам министра, были предусмотрены все «необходимые объемы финансовых средств под выплату пенсий и пособий».

Котяков отметил, что в бюджете заложена индексация пособий и соцвыплат с 1 февраля по уровню фактической инфляции по 2025 году, а индексация страховых пенсий предусмотрена с января выше инфляции.

Министр Финансов России Антон Силуанов 6 октября заявлял, что часть средств в бюджете на 2026 год оставлена без распределения для балансировки региональных бюджетов.

В сентябре Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2 процентных пункта и составит 22%. В ведомстве заявляли, что изменения направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности страны.

Ранее стало известно, что власти России выделят из бюджета 275 млн рублей на изучение причин старения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами