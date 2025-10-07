Глава Минтруда заявил, что все социальные обязательства в бюджете будут исполнены в 2026 году

Котяков: все соцобязательства на 2026 год будут исполнены в полном объеме

Все социальные обязательства перед россиянами, которые запланированы в федеральном бюджете на 2026 год, будут исполнены в полном объеме. Об этом сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По словам министра, были предусмотрены все «необходимые объемы финансовых средств под выплату пенсий и пособий».

Котяков отметил, что в бюджете заложена индексация пособий и соцвыплат с 1 февраля по уровню фактической инфляции по 2025 году, а индексация страховых пенсий предусмотрена с января выше инфляции.

Министр Финансов России Антон Силуанов 6 октября заявлял, что часть средств в бюджете на 2026 год оставлена без распределения для балансировки региональных бюджетов.

В сентябре Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2 процентных пункта и составит 22%. В ведомстве заявляли, что изменения направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности страны.

Ранее стало известно, что власти России выделят из бюджета 275 млн рублей на изучение причин старения.