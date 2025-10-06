В Совфеде призвали «разрабатывать новые источники доходов» в РФ

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала «разрабатывать новые источники доходов». Об этом она заявила во время парламентских слушаний на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», передает ТАСС.

«Для сохранения устойчивости финансовой системы важнейшее значение приобретает актуализация бюджетных расходов и развитие доходной базы», — сказала Матвиенко.

Совфед предлагает ряд дополнительных мер, касающихся оптимизации расходов и обеспечения более точечных механизмов субсидирования.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дополнительные поступления в российский бюджет от повышения налогов в 2026 году составят 2,3 трлн рублей.

В сентябре Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2% и составит 22%. Кроме того, планируется введение новой системы налогообложения букмекеров: налог на игорный бизнес составит 5% от принятых ставок, а налог на прибыль — 25%.

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».