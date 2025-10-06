На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде призвали «разрабатывать новые источники доходов» в РФ

Матвиенко отметила необходимость «разрабатывать новые источники доходов»
true
true
true
close
РИА Новости

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала «разрабатывать новые источники доходов». Об этом она заявила во время парламентских слушаний на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», передает ТАСС.

«Для сохранения устойчивости финансовой системы важнейшее значение приобретает актуализация бюджетных расходов и развитие доходной базы», — сказала Матвиенко.

Совфед предлагает ряд дополнительных мер, касающихся оптимизации расходов и обеспечения более точечных механизмов субсидирования.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дополнительные поступления в российский бюджет от повышения налогов в 2026 году составят 2,3 трлн рублей.

В сентябре Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2% и составит 22%. Кроме того, планируется введение новой системы налогообложения букмекеров: налог на игорный бизнес составит 5% от принятых ставок, а налог на прибыль — 25%.

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».

