Решетников заявил, что период охлаждения экономики России еще будет продолжаться

Период охлаждения экономики России будет продолжаться еще какое-то время. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе заседания программной комиссии «Единой России», передает ТАСС.

Он отметил, что ситуация пока непростая.

«Разумеется, период охлаждения экономики будет продолжаться какое-то время, но он рано или поздно закончится», — выразил свое мнение министр.

18 сентября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что период планового охлаждения экономики России нужно пройти плавно — не переборщить, но и не недоработать. Он подтвердил, что в данный момент Российская Федерация находится в периоде планового охлаждения экономики.

Президент России Владимир Путин заявлял, что нужно очень тонко пройти это время, с тем чтобы не переохладить ситуацию, а также решить вопрос снижения инфляции, роста настоящих доходов граждан, с тем чтобы все задачи, которые реализуются через бюджет, были выполнены, напомнил Силуанов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в экономике РФ.