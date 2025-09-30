Стало известно, сколько россиян получат накопительную пенсию в 2025 году

В 2025 году 356 тыс. россиян могут получить накопительную пенсию или срочную пенсионную выплату, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Это около 5% от количества российских предпенсионеров или каждый двадцатый предпенсионер. В 2025 году 7,2 млн россиян получат статус предпенсионера — женщины от 54 лет и мужчины от 59 лет, заявила «Газете.Ru» сенатор Ольга Епифанова.

«Пенсионные накопления — это средства, которые формируются у граждан в рамках накопительного компонента обязательного пенсионного страхования. Источниками этих денег являются часть уплачиваемого работодателем ранее единого социального налога, а впоследствии страховых взносов, добровольные взносы граждан, суммы их государственного софинансирования (для тех, кто делал добровольные взносы), средства семейного капитала, а также полученный инвестиционный доход от их инвестирования», — отметил Балынин.

По его словам, за счет средств пенсионных накоплений законодательно предусмотрено три варианта выплат застрахованному лицу: накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата, единовременная выплата. Балынин уточнил, что на 30 июня 2025 года получателями накопительных пенсий или срочных пенсионных выплат в НПФ являются 168,9 тыс. человек. Также планируется, что Социальный фонд России будет выплачивать в 2025 году накопительные пенсии 141 тыс. человек и срочные пенсионные выплаты 46 тыс. человек, добавил экономист. Право на получение выплаты за счет средств пенсионных накоплений наступает при достижении возраста выхода на пенсию, который действовал в 2018 году: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, подчеркнул Балынин.

Он уточнил, что размер срочной пенсионной выплаты определяется путем отношения сформированного объема пенсионных накоплений к числу месяцев получения на выбор гражданина (от 120 месяцев и более). Данную выплату можно будет получать в течение выбранного периода. А размер накопительной пенсии определяется путем отношения пенсионных накоплений к ожидаемому периоду выплаты, добавил эксперт. По его словам, период в 2025 году составляет 270 месяцев. Накопительная пенсия назначается пожизненно.

«Если между первыми двумя выплатами (накопительная пенсия или срочная пенсионная выплата) гражданин делает выбор самостоятельно, то третья выплата назначается в силу требований законодательства. Так, пенсионные накопления выплачиваются единовременно в том случае, если сформированная сумма меньше расчетного значения, размер которого увязан на прожиточный минимум. Если у человека объем сформированных пенсионных накоплений к моменту обращения за назначением накопительной пенсии меньше или равен 411 750 рублей, будет назначена единовременная выплата в сумме сформированных пенсионных накоплений, если больше — накопительная пенсия или срочная пенсионная выплата (на выбор гражданина)», — сказал Балынин.

Ранее россиянам рассказали, как получить выплаты из пенсионных накоплений.