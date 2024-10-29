Россиянам рассказали, как получить выплаты из пенсионных накоплений

Россияне могут получить выплаты из своих пенсионных накоплений через дистанционные каналы, обратившись к страховщику — в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или Социальный фонд России, с 60 лет, а россиянки — с 55 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Процесс максимально упрощен: для оформления не потребуется предоставлять дополнительные документы, так как все необходимые данные уже имеются у страховщика. Выплаты можно использовать по усмотрению получателя, без каких-либо ограничений. Возрастные критерии отличаются от стандартных условий назначения страховой пенсии и являются сниженными», — отметил экономист.

По его словам, досрочно забрать средства не получится, а после 55 и 60 лет — можно.

«Для расчета суммы единовременной выплаты необходимо умножить 10% прожиточного минимума пенсионера (ПМП) на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии (ОПНП). Важно отметить, что ПМП используется на момент обращения, а ОПНП ежегодно увеличивается. В 2025 году этот показатель составит 270 месяцев», — уточнил экономист.

Он добавил, что если сумма накоплений на счете застрахованного лица равна или меньше расчетного значения, то средства можно будет получить единовременно.

Условно, сейчас у россиянки на счете в НПФ накоплено 200 тыс. рублей. Расчетное значение в 2025 году составляет 412 тыс. рублей. Значит, гражданка сможет забрать все 200 тыс. рублей в 2025 году.

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