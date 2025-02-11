Россиянам рассказали, что дает статус предпенсионера

В 2025 году 7,2 млн россиян получат статус предпенсионера — женщины от 54 лет и мужчины от 59 лет, заявила «Газете.Ru» сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

«Изначально статус предпенсионера был введен в 2019 году, но не все обратили внимание на пользу от его существования. В 2025 году статус предпенсионера должны получить более 7,2 млн россиян. Статус предпенсионера будет присваиваться автоматически, и гражданам не нужно обращаться за подтверждающей справкой в Соцфонд или на «Госуслуги».

Данный статус дает ряд социальных и правовых преимуществ, хотя также сопряжен с определенными трудностями. В 2025 году предпенсионерами считаются женщины в возрасте от 54 до 58 лет и мужчины от 59 до 63 лет», — отметила сенатор.

Она уточнила, что статус предпенсионера определяется как период в пять лет до предполагаемого пенсионного возраста.

Епифанова уточнила, что если предпенсионер потеряет работу из-за сокращения штата или ликвидации компании, он может начать получать пенсию на два года раньше положенного срока. Сенатор подчеркнула, что право на досрочную пенсию не возникает автоматически — ее можно получить только по предложению службы занятости. Для этого человек должен соблюсти некоторые условия — не найти новую работу (в том числе с помощью службы занятости) и быть в возрасте двух лет до пенсии.

По словам сенатора, немаловажное правило — уволить сотрудника-предпенсионера или отказать ему в приеме на работу из-за возраста нельзя, поскольку за такую дискриминацию работодателю грозит административная, а то и уголовная ответственность. Епифанова добавила, что статус предпенсионера предполагает дополнительное профессиональное образование — бесплатные программы обучения и переквалификации. Эксперт уточнила, что предпенсионеры могут рассчитывать на два оплачиваемых выходных в год для прохождения диспансеризации, и на это время сохраняется место работы и средний заработок. Епифанова сказала, что люди предпенсионного возраста могут воспользоваться налоговыми льготами в зависимости от региона проживания. Для получения льготы по налогу на имущество и земельному налогу нужно подтвердить предпенсионный статус справкой (можно заказать на «Госуслугах»).

«Если предпенсионеры состояли в трудовых отношениях не менее 26 недель до увольнения, им полагается пособие в размере 75% от среднего заработка в первые три месяца, 60% в следующие четыре месяца, а затем 45%. Пособие выплачивается в течение двух лет, правда, при наличии большого страхового стажа. Надо иметь в виду, что существуют определенные сложности с подтверждением статуса предпенсионера, льготы зависят от наличия достаточного стажа и пенсионных баллов, что может ограничить доступ к досрочному выходу на пенсию», — предупредила сенатор.

По ее словам, среди фиксируемых психологами и социологами рисков — социальная изоляция — предпенсионеры могут испытывать некоторое социальное давление из-за изменений в рабочей среде и возможного снижения доходов. Епифанова отметила, что несмотря на защиту предпенсионеров от увольнения, в реальности они могут сталкиваться с трудностями при поиске новой работы из-за распространенного предвзятого отношения работодателей к возрасту.

В 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости, поскольку в стране действует переходный период увеличения пенсионного возраста. Чтобы получить пенсию по старости в 2026 году, женщинам должно быть 59 лет, мужчинам — 64 года, с 2028 года женщинам должно быть 60 лет, мужчинам — 65 лет.

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