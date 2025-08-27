Россиянки стали вдвое чаще тратить маткапитал на образование детей

В 2021 году 221 707 россиянок решили потратить маткапитал на образование детей. В 2024 году таковых оказалось в 2,08 раза больше (460 655). Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, доля заявлений по данному направлению использования средств маткапитала увеличилась с 17,3% в 2021 году до 28,4% в 2024 году.

Экономист уточнил, что россиянки могут направить материнский капитал на получение образования любым из детей, когда ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года.

«Средства маткапитала могут быть направлены на получение образования как родным ребенком (детьми), так и усыновленным (усыновленными), в том числе первым, вторым, третьим ребенком и (или) последующими детьми. На момент начала обучения ребенок не должен быть старше 25 лет. Средства маткапитала могут быть также направлены на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом организацией обучающимся на период обучения. При положительном решении Социальный фонд России перечисляет деньги в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления», — отметил Балынин.

По его словам, в отдельных случаях срок принятия решения может быть продлен до 12 рабочих дней.

С 1 февраля 2025 года в России вырос размер материнского капитала. Он увеличился с 630 380,78 рубля до 690 266,95 рубля за первого ребенка, с 202 643,96 рубля до 221 895,14 рубля за второго ребенка. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, а также третий и любой последующий ребенок, если до их появления право на получение данной меры поддержки не было использовано, размер маткапитала был увеличен с 833 024,74 рубля до 912 162,09 рубля.

