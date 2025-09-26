На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ozon перешел в российскую юрисдикцию

Компания Ozon прошла перерегистрацию в юрисдикцию РФ
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Компания Ozon завершила процедуру перерегистрации в юрисдикцию России. Информация об этом появилась на сайте организации.

Отмечается, что предприятие получило регистрацию под названием «Международная компания Публичное акционерное общество «Озон» на территории острова Октябрьский в Калининградской области.

МКПАО «Озон» выйдет на биржу до конца года, о чем инвесторов заранее проинформируют.

О решении Ozon сменить юрисдикцию с Кипра на Российскую Федерацию в компании заявляли в декабре прошлого года. В июле Кипр одобрил перерегистрацию маркетплейса.

24 сентября Ozon объявил о новом повышении тарифов на продажу товаров, которое затронет широкий круг категорий, включая одежду и товары для дома. По мнению ряда экспертов, из-за этого товары для дома и одежда в РФ подорожают на 5–10%.

Ранее в России предложили запретить возврат товаров с маркетплейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами