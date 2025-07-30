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Кипр одобрил перерегистрацию Ozon в России

Ozon получил согласие Кипра на перерегистрацию в России
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Департамент регистрации компаний и интеллектуальной собственности Кипра одобрил перерегистрацию маркетплейса Ozon в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«Ozon получил согласие департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Республики Кипр на редомициляцию в Россию и объявляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров 1 сентября 2025 года», — говорится в сообщении маркетплейса.

В компании добавили, что в ходе собрания будут подняты юридические вопросы перерегистрации. В частности, акционеры обсудят утверждение новой организационно-правовой формы компании в России, определят размер уставного капитала в рублях и так далее.

О решении Ozon сменить юрисдикцию с Кипра на Российскую Федерацию в компании заявили в декабре прошлого года. Маркетплейс получит регистрацию в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.

Ранее совладелец Яндекса стал акционером Ozon.

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