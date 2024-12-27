Ozon поменяет юрисдикцию на российскую

Ozon: акционеры компании решили о смене юрисдикции с Кипра на Россию

Акционеры маркетплейса Ozon приняли решение о смене юрисдикции с Кипра на Российскую Федерацию. Об этом говорится в заявлении компании.

«Акционеры Ozon приняли решение о смене юрисдикции с Кипра в Россию на общем собрании 27 декабря», — говорится в сообщении.

Компания получит регистрацию в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.

Ожидается, что этот процесс завершится до конца 2025 года. Процедура предполагает полный перенос акционерной структуры в РФ. Отмечается, что перевод в другую юрисдикцию не повлияет на стратегию развития и операционную деятельность Ozon, но при этом торги акциями компании будут приостановлены на несколько недель.

До этого TCS Group (головная структура Т-банка) одобрила смену кипрской юрисдикции на российскую.

В 2023 году «русские офшоры» приняли 156 новых резидентов. Сейчас в САР на островах Октябрьский (Калининградская область) и Русский (Приморский край) зарегистрировано 292 компании.

Ранее «КамАЗы» начали продавать через маркетплейс Ozon.