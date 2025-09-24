В Центробанке РФ исключили переход экономики страны в стадию рецессии

Переход российской экономики в стадию рецессии в 2025 году исключен. Об этом заявил советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов, передает «Интерфакс».

«Переход экономики в отрицательную область, то есть рецессия в этом году, — я считаю, нет такого сценария, нет в повестке», — сказал он.

При этом Тремасов добавил, что, вероятнее всего, Россия ближе к нижней границе прогноза роста ВВП на 2025 год.

15 сентября президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам. В ходе встречи премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России постепенно замедляется. По его словам, добиться этого позволили расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, которые были приняты правительством и Банком России для сдерживания цен.

В августе министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что, по оценкам Минэкономразвития, рост ВВП страны в 2025 году составит не менее 1,5%.

Ранее Путин заявил, что экономике России нужно пройти по «острому лезвию».