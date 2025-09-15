На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦБ сообщили о снижении инфляции в августе

ЦБ: инфляция в РФ в августе снизились на 0,4%, годовая замедлилась до 8,1%
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Потребительские цены в РФ в августе снизились на 0,4% после роста на 0,57% в июле. Об этом сообщили в Центробанке РФ.

Таким образом в последний месяц лета годовая инфляция в РФ замедлилась с 8,8% до 8,1%.

«Снижение по сравнению с июлем в первую очередь объясняется выходом из расчета индексации коммунальных тарифов», — отметил регулятор.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по снижению инфляции в России дает результат.

На заседании 12 сентября ЦБ в третий раз подряд в этом году снизил ключевую ставку — на один процентный пункт, до 17% годовых. В Банке России сообщили, что экономика страны продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Однако инфляционные ожидания остаются высокими, в связи с этим регулятор будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Ранее Набиуллина рассказала, почему выросли инфляционные ожидания россиян.

