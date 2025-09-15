На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин оценил усилия властей по снижению инфляции в России

Путин: усилия по снижению инфляции в России дают результат
Работа по снижению инфляции в России дает результат, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Что касается инфляции, то здесь тенденция достаточно яркая. Усилия по снижению инфляции дают результат», — сказал глава государства.

Он уточнил, что рост потребительских цен в июле составил 8,8%, а в августе снизился до 8,1%. Российский лидер отметил, что траектория снижения ниже прогнозов правительства и Центробанка.

На заседании 12 сентября ЦБ в третий раз подряд в этом году снизил ключевую ставку — до 17% годовых, на один процентный пункт. Эксперты сошлись на том, что экономика страны возвращается к траектории сбалансированного роста, но инфляционные ожидания остаются высокими. В связи с этим регулятор собирается поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России вернется к 4% в 2026 году.

Ранее Путин сделал прогноз по поводу инфляции в России.

