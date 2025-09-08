Министерство обороны предъявило к РЖД новые иски

Минобороны подало в суд иски к РЖД на сумму свыше 40 млн рублей

Министерство обороны России подало к РЖД новые иски на сумму более 40 млн рублей. Об этом, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении документ, сообщает ТАСС.

Согласно ему, общая сумма исков к РЖД составила 40 млн 393 тыс. 982 рубля.

23 мая сообщалось, что Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы серию исков к ОАО «Российские железные дороги». Совокупные требования военного ведомства составили 30 млн 720 тыс. 717 рублей.

31 марта стало известно, что министерство обороны Российской Федерации подало иски к РЖД на общую сумму 90 млн 391 тыс. 837 рублей.

8 февраля министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с РЖД 5 млн 515 тыс. 579 рублей.

Детали этих исковых заявлений Минобороны к РЖД не известны.

Ранее Минобороны подало два иска к «Воентелекому» на полмиллиарда рублей.