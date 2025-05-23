Минобороны РФ подало иски к РЖД на 30,7 млн рублей

Минобороны хочет взыскать с РЖД более 30 млн рублей по серии новых исков

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы серию исков к ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму 30,7 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебных дел.

Согласно документам, совокупные требования Минобороны составляют 30 млн 720 тыс. 717 рублей. Из восьми заявлений, поданных в мае, часть уже принята к производству. Детали претензий не раскрываются — в материалах указано лишь, что иски связаны с финансовыми спорами.

«Истец — Минобороны РФ, ответчик — ОАО »РЖД». Сумма требований по всем делам превышает 30 млн рублей», — говорится в исковых материалах.

31 марта министерство обороны Российской Федерации подало серию исков к ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму свыше 90 млн рублей.

8 февраля министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с РЖД 5,5 млн рублей.

Ранее Минобороны России потребовало взыскать миллиарды рублей с судостроительного завода «Вымпел».