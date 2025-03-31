Минобороны России подало иски к РЖД на миллионы рублей

ТАСС: Минобороны России подало иски к РЖД на сумму более 90 млн рублей

Министерство обороны Российской Федерации подало серию исков к ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму свыше 90 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы, куда поступили соответствующие заявления.

Уточняется, что иски на общую сумму 90 млн 391 тыс. 837 рублей.

В суде также рассказали агентству, что сумма исковых требований оборонного ведомства по крупнейшему из всех поданных к РЖД составляет 34 млн 323 тыс. 707 рублей.

8 февраля Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с РЖД 5,5 млн рублей. В настоящий момент ряд исковых заявлений судом еще не принят.

Минобороны также зарегистрировало несколько исков к Военно-строительной компании (ВСК). Министерство и ВСК судятся из-за завышений стоимости работ по государственному контракту. Истец требует выплатить неустойки по госконтрактам, а также взыскать суммы, на которые была завышена стоимость работ и задолженности.

Ранее сообщалось, что суд принял еще 16 исков Минобороны к ВСК почти на 1 млрд рублей.