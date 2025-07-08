Минобороны подало два иска к «Воентелекому» на полмиллиарда рублей

Министерство обороны РФ потребовало взыскать с АО «Воентелеком» 564 млн рублей по двум новым искам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Размер первого иска составляет 447 млн рублей, второго — почти 117 млн рублей.

О новых исках Минобороны к компании стало известно в тот же день, когда военный суд приговорил экс-замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы по делу о взятке и мошенничестве с «Воентелекомом».

Суд установил, что Арсланов и его бывший подчиненный Александр Оглоблин от имени МО РФ заключили с компанией госконтракты на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по искусственно завышенным ценам и похитили при этом 1,6 млрд рублей.

В апреле Минобороны РФ потребовало взыскать с «Воентелекома» более 48 млн рублей.

Ранее стало известно, что Минобороны хочет взыскать 13 млрд рублей с производителя радиоэлектроники.