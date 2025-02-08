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Минобороны подало в суд на РЖД

Минобороны России требует взыскать с РЖД 5,5 млн рублей
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Depositphotos

Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с РЖД 5,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Сумма искового заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО «Российские железные дороги» — 5 млн 515 тыс. 579 рублей», — указано в заявлении.

Какие либо детали искового заявления в материале иска не уточняются, также неизвестно, принял ли Арбитражный суд Москвы дело к производству.

28 января Арбитражный суд Москвы по иску Минобороны взыскал с Военно-строительной компании (ВСК), которая является одним из крупных подрядчиков военного ведомства, порядка 22 млн рублей неосновательного обогащения.

За неделю до этого стало известно, что Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы иски на сумму более 4 млрд рублей к ВСК.

Ранее бывший топ-менеджер Военно-строительной компании стал фигурантом еще одного дела.

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