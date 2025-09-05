Путин заявил, что в экономике РФ нет стагнации

Президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии стагнации в российской экономике. Его слова передает РИА Новости.

«Нет», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, согласен ли он со словами главы «Сбербанка» Германа Грефа о наличии технической стагнации в экономике страны.

5 сентября российский лидер принимает участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Путин уже выступил с речью и сейчас отвечает на вопросы присутствующих.

Во время мероприятия модератор спросила у президента, кому из специалистов можно верить при анализе экономической ситуации в стране. Глава государства отметил, что при попытках разобраться в том или ином вопросе верить никому нельзя. Он рекомендовал исходить из собственного опыта и обращаться к мнению настоящих специалистов, а не тех людей, которые просто высказывают свою точку зрения в интернете.

Также российский лидер высказался о возможном снижении ключевой ставки Центрального банка РФ. По его словам, резкое снижение ключевой ставки может привести к росту цен.

Ранее Путин заявил о необходимости превратить экономику РФ в экономику высоких зарплат.