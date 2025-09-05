Путин рассказал, что надо делать при анализе экономической ситуации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при попытках разобраться в том или ином вопросе верить никому нельзя. Его слова передает РИА Новости.

Российский лидер 5 сентября выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), Мероприятие проходит во Владивостоке.

«Верить никому нельзя, нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете, высказывают свою точку зрения, но обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует», — сказал глава государства.

Таким образом он ответил на вопрос ведущей, кому из специалистов можно верить при анализе экономической ситуации в стране.

Кроме того, президент высказался о возможном снижении ключевой ставки Центрального банка РФ. По его словам, ее резкое снижение может спровоцировать рост цен. Как отметил глава государства, в настоящее время Банк России борется с инфляцией и пытается вернуть ключевую ставку к «известным и нужным показателям» в 4–5%.

Ранее Путин рассказал о дискуссиях по ключевой ставке в правительстве.