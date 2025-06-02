На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Наука
Размер текста
А
А
А

В России создали новые удобрения, значительно повышающие урожайность корнеплодов

ПНИПУ: подкормка из гуминовых кислот и бактерий повысила массу редиса на 22,6%
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали биоорганическое удобрение, которое способно увеличить урожайность корнеплодов. Препарат создан на основе гуминовых кислот, ионов кобальта и бактерий Bacillus subtilis (сенная палочка). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Традиционные минеральные удобрения, несмотря на эффективность, часто приводят к загрязнению почвы и воды, засолению и накоплению вредных примесей. Новое биоудобрение лишено этих недостатков, так как состоит из природных компонентов.

Гуминовые кислоты, выделенные из торфа, улучшают структуру почвы и ее способность удерживать влагу. Кобальт участвует в синтезе витаминов и ферментов, а бактерии сенной палочки подавляют патогены и стимулируют развитие растений.

В ходе исследований ученые выяснили, что кобальт ускоряет размножение бактерий: скорость роста колоний с его добавлением составила 0,113 ч⁻¹ против 0,078 ч⁻¹ без него. Гуминовые кислоты также показали положительное влияние на развитие микроорганизмов.

Испытания на редисе подтвердили эффективность удобрения: масса корнеплодов увеличилась на 22,64% по сравнению с контрольной группой.

В ближайшее время ученые планируют детально проработать технологию производства и оценить экономические затраты. После этого удобрение можно будет запускать в массовое производство.

Ранее в Казани нашли способ, как дешево выращивать овощи в теплицах круглый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами