В России создали новые удобрения, значительно повышающие урожайность корнеплодов

ПНИПУ: подкормка из гуминовых кислот и бактерий повысила массу редиса на 22,6%

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали биоорганическое удобрение, которое способно увеличить урожайность корнеплодов. Препарат создан на основе гуминовых кислот, ионов кобальта и бактерий Bacillus subtilis (сенная палочка). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Традиционные минеральные удобрения, несмотря на эффективность, часто приводят к загрязнению почвы и воды, засолению и накоплению вредных примесей. Новое биоудобрение лишено этих недостатков, так как состоит из природных компонентов.

Гуминовые кислоты, выделенные из торфа, улучшают структуру почвы и ее способность удерживать влагу. Кобальт участвует в синтезе витаминов и ферментов, а бактерии сенной палочки подавляют патогены и стимулируют развитие растений.

В ходе исследований ученые выяснили, что кобальт ускоряет размножение бактерий: скорость роста колоний с его добавлением составила 0,113 ч⁻¹ против 0,078 ч⁻¹ без него. Гуминовые кислоты также показали положительное влияние на развитие микроорганизмов.

Испытания на редисе подтвердили эффективность удобрения: масса корнеплодов увеличилась на 22,64% по сравнению с контрольной группой.

В ближайшее время ученые планируют детально проработать технологию производства и оценить экономические затраты. После этого удобрение можно будет запускать в массовое производство.

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