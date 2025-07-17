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Россия увеличит долю минеральных удобрений на мировом рынке

РАПУ: РФ увеличит долю минеральных удобрений на мировом рынке до 25% за пять лет
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Россия собирается увеличить свою долю на мировом рынке минеральных удобрений с 18-20% до 25% к 2030 году. Об этом заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

На сегодняшний день страна занимает второе место в мире по производству удобрений после Китая, но является крупнейшим экспортером.

Путин критически отозвался о решении ЕС ограничить импорт российских ресурсов, подчеркнув, что это только увеличит цены на продукты питания в самой Европе. По оценкам РАПУ, убытки фермеров в регионе могут составлять €500 млн в год, а полный отказ от российских удобрений приведет к снижению урожайности и росту цен за три года.

Сегодня в ЕС уже зафиксированы самые высокие цены на минеральные удобрения в мире. Гурьев отметил, что опыт США с пошлинами показал, что цены могут вырасти на 20-30%, заставляя европейских фермеров сокращать посевы или искать субсидии.

Ранее Путин рассказал о просьбе Индии нарастить поставки минеральных удобрений.

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