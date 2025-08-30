На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Магнит» приобрел известную сеть магазинов

«Магнит» приобрел «Азбуку вкуса» за 29,6 млрд рублей
true
true
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

ПАО «Магнит» приобрел сеть супермаркетов «Азбука вкуса». Об этом говорится в отчетности акционерного общества.

Согласно документу, стоимость сделки составила 29,65 млрд рублей.

20 мая «Магнит» закрыл сделку по покупке 81,55% долей в «Азбуке вкуса».

В компании отмечали, что планируют сохранить бренд «Азбука вкуса», поскольку считают его уникальным на российском рынке и имеющим потенциал для масштабирования в городах-миллионниках. Управленческая команда сети сохранится, представители «Магнита» будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом «Азбуки вкуса».

5 мая ФАС одобрила ходатайство «Магнита» по покупке доли «Азбуки вкуса».

Ранее суд в Краснодарском крае оштрафовал «Магнит» за использование песни «Нас не догонят».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами