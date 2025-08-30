«Магнит» приобрел известную сеть магазинов

ПАО «Магнит» приобрел сеть супермаркетов «Азбука вкуса». Об этом говорится в отчетности акционерного общества.

Согласно документу, стоимость сделки составила 29,65 млрд рублей.

20 мая «Магнит» закрыл сделку по покупке 81,55% долей в «Азбуке вкуса».

В компании отмечали, что планируют сохранить бренд «Азбука вкуса», поскольку считают его уникальным на российском рынке и имеющим потенциал для масштабирования в городах-миллионниках. Управленческая команда сети сохранится, представители «Магнита» будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом «Азбуки вкуса».

5 мая ФАС одобрила ходатайство «Магнита» по покупке доли «Азбуки вкуса».

Ранее суд в Краснодарском крае оштрафовал «Магнит» за использование песни «Нас не догонят».