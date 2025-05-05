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ФАС приняла решение по покупке «Магнитом» «Азбуки вкуса»

ФАС одобрила ходатайство «Магнита» по покупке доли «Азбуки вкуса»
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство структуры ретейлера «Магнит» АО «Тандер» о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО «Городской супермаркет» — сети продуктовых магазинов «Азбуки вкуса». Об этом сообщает ТАСС.

В ФАС уточнили, что доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продуктами питания по итогам прошлого года не превышает 25% на территории административно-территориальных образований, в которых находятся приобретаемые торговые объекты, поэтому сделка не приведет к ограничению конкуренции на указанном рынке.

30 апреля в пресс-службе «Магнита» сообщили, что ретейлер решил приобрести контрольный пакет акций сети магазинов «Азбука вкуса». Ожидается, что сделка будет осуществлена через основное операционное дочернее общество — АО «Тандер».

Как отметили в «Магните», руководство компании не планирует как-либо менять бренд «Азбуки вкуса». Кроме того, ретейлер намерен сохранить ключевых менеджеров ее управленческой команды.

Позднее стало известно, что сделка, касающаяся приобретения ретейлером «Магнит» контрольного пакета акций сети магазинов «Азбука вкуса», будет закрыта после ее согласования ФАС.

Ранее суд в Краснодарском крае оштрафовал «Магнит» за использование песни «Нас не догонят».

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