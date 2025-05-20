«Магнит» приобрел 81,55% акций в «Азбуке вкуса»

«Магнит» закрыл сделку по приобретению контрольного пакета сети продовольственных супермаркетов «Азбука вкуса». Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

«Магнит» ... объявляет о закрытии сделки по приобретению около 81,55% долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет» (далее «Азбука вкуса»), под управлением которого находятся магазины сегмента премиальной розницы», — говорится в релизе.

«Азбука вкуса» оперирует 171 магазином в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также управляет бизнесом онлайн-доставки из собственных магазинов, оказывает услуги кейтеринга и предоставляет прочие сервисы. В контур сделки вошли пять собственных кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств, а также три распределительных центра и складская инфраструктура доставки общей площадью 47 тыс. кв. м, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге.

В компании отметили, что сохранят бренд «Азбука вкуса», поскольку считают его уникальным на российском рынке и имеющим потенциал для масштабирования в городах-миллионниках. Управленческая команда сети сохранится, представители «Магнита» будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом «Азбуки вкуса».

5 мая ФАС одобрила ходатайство «Магнита» по покупке доли «Азбуки вкуса».

Ранее суд в Краснодарском крае оштрафовал «Магнит» за использование песни «Нас не догонят».