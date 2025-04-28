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Суд обязал «Магнит» выплатить компенсацию за использование песни «Нас не догонят»

РИА Новости: «Магнит» заплатит за использование песни «Нас не догонят»
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Shutterstock

В Краснодарском крае арбитражный суд обязал сеть магазинов «Магнит» выплатить 220 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное использование 12 песен, включая «Нас не догонят». Об этом пишет РИА Новости.

Суд установил нарушение исключительных прав на произведения и взыскал деньги в пользу «Российского авторского общества» для последующей оплаты в пользу правообладателей, отметило агентство со ссылкой на судебный документ.

Компании также придется заплатить 16 тысяч рублей в качестве государственной пошлины.

10 марта Telegram-канал «Звездач» сообщил, что телеведущая и врач Елена Малышева стала ответчицей в судебном иске о нарушении авторских прав. Размер исковых требований составляет 83 333 рубля. Отмечалось, что это не первый случай нарушения авторских прав Малышевой. Ранее она уже выплатила 130 тысяч рублей в качестве компенсации другому истцу за аналогичное правонарушение.

В январе против компании «Едим дома» телеведущей Юлии Высоцкой подали иск из-за нарушения авторских прав. Истцом по делу стала организация «Восьмая заповедь» — она утверждает, что Высоцкая в ходе программы использовала их материалы без указания авторства. Иск о возмещении ущерба был подан на 100 тыс. рублей.

Ранее Киркоров выплатил 2 млн рублей по делу о нарушении авторских прав.

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