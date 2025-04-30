СМИ: «Магнит» покупает «Азбуку вкуса»

Ретейлер «Магнит» договорился о покупке «контрольного пакета» в бизнесе торговой сети «Азбука вкуса» (операционная компания — ООО «Городской супермаркет»). Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомых с переговорами.

По их данным, в сделку вошли магазины сети в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих эти города, а также три распределительных центра.

Как отмечает РБК, информация о потенциальной продаже «Азбуки вкуса» ходила по рынку несколько лет, в числе интересантов были Яндекс и «Севергрупп». Один из источников заявил, что предложение «Магнита» оказалось более «комфортным», чем другие. Опрошенные РБК эксперты оценивают сделку в 30–35 млрд рублей.

О намерении Яндекса приобрести эту торговую сеть сообщалось в августе 2021 года. Руководство компании планировало интегрировать «Азбуку вкуса» в сервис доставки еды Яндекс Лавка, который развивает продажу готовых блюд. В итоге Яндекс отказался от покупки торговой сети.

Ранее суд оштрафовал «Магнит» за использование песни «Нас не догонят».