В Минфине раскрыли приоритет федерального бюджета России до 2028 года

Министерство финансов России готовит проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Сегодня по нашим планам осуществляется работа по подготовке бюджета на следующие три года, наш основной приоритет — обеспечение финансовыми ресурсами национальных целей развития, которые вы поставили задачей в указах», — сказал министр.

Силуанов добавил, что правительство рассмотрит проект к середине сентября. В настоящее время Минфин готовит предложения по наполнению бюджета необходимыми финансовыми ресурсами, отметил глава ведомства.

В ходе совещания Силуанов также заявил, что в текущем году рост экономики России составит не менее 1,5%. По его словам, сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы будет являться для Банка России основанием для смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее Путин назвал устойчивой ситуацию с бюджетом в России.