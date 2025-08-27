На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минфине раскрыли приоритет федерального бюджета России до 2028 года

Силуанов: Минфин готовит проект федерального бюджета на 2026-2028 годы
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Министерство финансов России готовит проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Сегодня по нашим планам осуществляется работа по подготовке бюджета на следующие три года, наш основной приоритет — обеспечение финансовыми ресурсами национальных целей развития, которые вы поставили задачей в указах», — сказал министр.

Силуанов добавил, что правительство рассмотрит проект к середине сентября. В настоящее время Минфин готовит предложения по наполнению бюджета необходимыми финансовыми ресурсами, отметил глава ведомства.

В ходе совещания Силуанов также заявил, что в текущем году рост экономики России составит не менее 1,5%. По его словам, сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы будет являться для Банка России основанием для смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее Путин назвал устойчивой ситуацию с бюджетом в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами