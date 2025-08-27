Приватизация принесет федеральному бюджету 90 млрд рублей в 2025 году

Росимущество планирует получить в 2025 году 90 млрд рублей от приватизации

Доходы федерального бюджета от приватизации государственного имущества в 2025 году составят 90 млрд рублей. Об этом заявил глава Росимущества Вадим Яковенко на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным, передает сайт кабинета министров.

Общий объем поступлений в казну от федерального агентства планируется на уровне 475 млрд рублей, причем большую часть этой суммы составят дивиденды от государственных пакетов акций.

«Среди крупных сделок, которые прошли в этом году, можно отметить реализацию пакета акций государства Башкирской содовой компании стоимостью 17 млрд рублей», — сообщил Яковенко.

14 августа заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что в ближайшее время станет известно название второй компании, которая войдет в список на приватизацию наряду с АО «ДОМ.РФ».

В июне министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в перечень государственных компаний, планируемых к приватизации, включены предприятия, осуществляющие деятельность в финансовой, транспортной и энергетической сферах.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести сроки давности при оспаривании сделок приватизации.