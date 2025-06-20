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В Минфине раскрыли, какие госкомпании находятся в списках на приватизацию

Министр Силуанов: в списки на приватизацию входят компании из сферы энергетики
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Александр Астафьев/РИА Новости

В перечень государственных компаний, которые подлежат приватизации, входят предприятия из сферы финансов, транспорта и энергетики, рассказал в рамках ПМЭФ глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его цитирует ТАСС.

«Сейчас видим сложности с финансированием инвестпрограмм крупных госкорпораций. Выходите на рынок, привлекайте деньги, они будут дешевле. Мы за то, чтобы привлекать новые деньги компаниями — это энергетика, транспорт, финансы», — сказал министр.

В текущем году в России возобновилось обсуждение новой приватизации. В марте Силуанов сообщил, что вопрос «большой приватизации» в стране вновь актуален и ведомство представит свои предложения. Он отметил, что необходимо утвердить новые стратегии государственных компаний для повышения «их вовлечения в достижение национальных целей».

Депутат Госдумы Олег Савченко назвал сообщения о новой приватизации позитивными, потому что этот процесс «повлечет за собой конкурентное управление».

Ранее Конституционный суд разрешил пересмотр итогов приватизации 1990-х.

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ПМЭФ – 2025
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