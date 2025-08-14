На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ближайшее время станет известно название второй компании, подлежащей приватизации

Минфин: скоро станет известно название второй компании для приватизации
Мария Девахина/РИА «Новости»

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что в ближайшее время станет известно название второй компании, которая войдет в список на приватизацию наряду с АО «ДОМ.РФ». Его слова приводит ТАСС.

«На самом деле, я думаю, что у нас в этом году будет две сделки, кроме «ДОМ.РФ» еще одна сделка. Думаю, что в ближайшее время о ней станет известно», — подчеркнул замминистра.

«Идет активная подготовка из этого списка по двум компаниям. На самом деле, я смотрю с оптимизмом, что две сделки будут в следующем году. Это будут две хорошие сделки, эти компании уже торгуются на рынке — это будут SPO», — сказал Моисеев.

Он уточнил, что поступлений в бюджет от этих двух сделок не планируется, а средства, полученные от размещений, будут направлены непосредственно компаниям.

В июне министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в перечень государственных компаний, планируемых к приватизации, включены предприятия, осуществляющие деятельность в финансовой, транспортной и энергетической сферах.

Ранее Путин заявил об ошибках в ходе приватизации в России.

