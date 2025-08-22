На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии назвали примерные сроки восстановления нефтепровода «Дружба»

Сийярто: поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию остановили на пять дней
РИА «Новости»

По предварительным оценкам, поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию из-за атаки Украины остановлены на пять дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, в данной ситуации Евросоюз обязан принять меры против атак на критическую для энергоснабжения Венгрии и Словакии инфраструктуру, как обещал, а не молчать.

В ночь на 22 августа нефтепровод «Дружба» вновь подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Сийярто, инцидент произошел на участке российско-белорусской границы, после чего транзит нефти из России в Венгрию и Словакию приостановили. Глава венгерского МИД напомнил, что это уже третье нападение на нефтепровод за короткий период времени. Сийярто подчеркнул, что таким образом Киев пытается втянуть Будапешт в военный конфликт. При этом он подчеркнул, что «это не сработает».

Позднее Венгрия и Словакия обратились в Европейскую комиссию с призывом заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба».

Ранее депутат Чепа объяснил удары по нефтепроводу «Дружба».

