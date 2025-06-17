Сальмонеллу нашли в курице на прилавках «Магнита» в Санкт-Петербурге

Роспотребнадзор проведет внеплановую проверку магазинов сети «Магнит» в Санкт-Петербурге из-за обнаруженной в курице сальмонеллы. Об этом пишет kp.ru.

«Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу также сообщило о готовности провести внеплановую проверку в отношении магазина «Магнит». Информация об обнаружении сальмонеллы в бедре курином «Птицефабрика «Псковская» из магазина «Перекресток» также будет учтена при проведении контрольно-надзорных мероприятий», — отметили в организации «Общественный контроль», которая передала ведомству данные о наличии в курице сальмонеллы.

Общественники регулярно проводят проверки качества еды в магазинах Санкт-Петербурга. В ходе последней проверки организация обнаружила сальмонеллу в курице, которая продается в «Магните» и «Перекрестке» — голени «НАША ПТИЧКА» (ООО «Тверской бройлер») и бедре «Птицефабрика «Псковская» (ООО «Племрепродуктор Назия») .

В Роспотребнадзоре отреагировали на эти данные — местные управления ведомства выдали фирме «Племрепродуктор Назия» предостережение и согласовали внеплановую проверку в отношении компании «Тверской бройлер». В продукции компании «Племрепродуктор Назия» уже ранее выявляли сальмонеллу.

Сальмонеллы вызывают сальмонеллез. Для большинства людей это чревато неприятными симптомами, но у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом инфекция может вызывать серьезные осложнения, вплоть до сепсиса.

Ранее сообщалось, что в мясе «Петелинка» нашли сальмонеллу.