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«Магнит» начал указывать цену за 100 г товара, а не за упаковку

«Новости Москвы»: «Магнит» указывает цену за 100 г товара, а не упаковку
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Торговая сеть «Магнит» начала указывать цену на продукты и товары за 100 г, а не за упаковку. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».

Канал опубликовал фотографии товаров с новыми ценниками в подверждение своего поста.

«Таким образом, магазин вводит в заблуждение покупателей», — делает вывод автор поста.

Как показал опрос холдинга «Ромир», заметная часть россиян не отдает ценнику ключевое значение при выборе товара. Выяснилось, что 15% респондентов не придают значения ценнику приобретаемого товара. В то же время 85% так или иначе обращают внимание на него при выборе продукции. 44% опрошенных всегда тщательно проверяют ценник перед покупкой. Еще 41% респондентов делают это периодически.

Осенью 2023 года в Госдуме рассматривали законопроект, который мог обязать российские торговые сети указывать цену товара за килограмм и литр. Автор проекта, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов пояснил, что сокращение количества продукции, например, когда вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо одного литра — 900 или 800 мл, вызывает раздражение и недоверие покупателей.

Ранее сообщалось, что в России за год подешевели арбузы.

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