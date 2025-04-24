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Ura.ru: покупатель нашел «червей» в сельди из «Магнита»

Ura.ru: житель Губкинского пожаловался на червей в пряной сельди из «Магнита»
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В ЯНАО — новый скандал с продуктами. Житель Губкинского пожаловался на «червей» в пряной сельди, купленной в магазине сети «Магнит». Снимки подозрительного улова и подробности он опубликовал в соцсетях, сообщает Ura.ru.

По словам горожанина, упаковка сельди под маркой «Моя цена» была куплена в магазине по адресу: микрорайон 9, дом 6. Во время разделки рыбы мужчина заметил в мякоти нечто, похожее на паразитов.

«С момента моей проверки эту продукцию убрали. Но с 21 апреля она уже снова была на витрине», — написал он во «ВКонтакте», прикрепив фото.

«Моя цена» — один из дискаунтерских брендов ретейлера. Продукция этой линейки регулярно продается по сниженной цене.

Публикация вызвала оживленную дискуссию. Некоторые пользователи уверены: в подобной продукции паразиты — не редкость.

«Это анизакиды, в селедке встречаются часто. Если рыба прошла термообработку, угрозы здоровью нет», — написала пользовательница Зинаида. Но автор поста с этим мнением не согласен: «На фото — взрослые черви. Но их яйца, невидимые невооруженным глазом, могут представлять опасность. Если в рыбе ничего не видно — это не значит, что там все чисто».

По данным Роспотребнадзора, заражение анизакидами — потенциально опасное состояние, особенно если рыба употребляется без достаточной обработки. В редких случаях возможно развитие аллергических реакций и воспаления ЖКТ.

Ura.ru направило запрос в пресс-службу сети «Магнит». Ответ на момент публикации не получен.

Ранее сообщалось, что на Ozon торгуют рыбой из Красной книги.

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