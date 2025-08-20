На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна реакция рынка РФ на новость о готовности Путина и Зеленского к встрече

Рынок акций взлетел после сообщений о готовности Путина и Зеленского встретиться
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Индекс акций на Московской бирже резко вырос. За 20 минут он подскочил с 2955,4 до 2975,6 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

Рост начался в 20:17 мск и составил за этот период времени +0,68%.

Это произошло на фоне заявлений пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. 19 августа она сообщила на брифинге, что США обсуждают с Россией и Украиной множество вариантов, где могла бы состояться встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Также Левитт подтвердила, что глава российского государства действительно обещал встретиться с украинским лидером в ближайшие недели. По ее словам, подготовкой этой встречи в Соединенных Штатах занимаются вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Ранее одна из стран Европы выразила готовность принять встречу Путина и Зеленского.

Переговоры о мире на Украине
