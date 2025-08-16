Путин сообщил о росте товарооборота между РФ и США

Путин: товарооборот РФ и США при Трампе стал повышаться

Двусторонний товарооборот России и США при администрации Дональда Трампа начал повышаться. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции лидеров двух государств по итогам встречи в узком формате.

«Кстати, с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у нас повышаться. Все это носит пока такой символический характер, но все-таки плюс 20%. Я говорю о том, что у нас много интересных направлений для совместной работы», — отметил президент РФ.

Кроме того, Путин выразил благодарность американскому коллеге за доверительный тон, преобладавший в ходе их беседы. По словам главы государства, Трамп проявляет искреннюю заботу о благополучии своей страны, однако также понимает, что у России есть собственные национальные интересы.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

