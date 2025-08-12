На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин обратил внимание на предупреждения экономистов

Путин: эксперты говорят о рисках чрезмерного охлаждения экономики РФ и рецессии
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что многие эксперты предупреждают о рисках чрезмерного охлаждения российской экономики и рецессии. Однако он заявил, что Банк России держит ситуацию на контроле, передает ТАСС.

«Многие эксперты говорят о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии. <...> банк ситуацию контролирует», — сказал он на совещании по экономическим вопросам, на котором присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и замруководитель администрации президента Максим Орешкин.

По словам Путина, ситуация с федеральным бюджетом устойчивая — ненефтегазовые доходы за восемь месяцев текущего года увеличились на 14% год к году, до 14,8 трлн рублей.

В июне министр финансов России в ходе Петербургского международного экономического форума назвал «похолоданием» состояние в российской экономике.

Ранее аналитик спрогнозировал ослабление рубля осенью.

