Силуанов высказался об экономической ситуации в России

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал «похолоданием» состояние в российской экономике. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас сейчас похолодание. После холода всегда приходит лето», — подчеркнул глава Минфина.

До этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые аспекты текущей модели экономического роста в России уже не работают, и требуется поиск новых подходов.

При этом министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в российской экономике «по цифрам» наблюдается охлаждение, а по индикаторам она находится на грани перехода в рецессию.

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, уже подтвердили свое участие. Страной — гостем форума станет Королевство Бахрейн.

Ранее Силуанов заявил о снижении доли нефтегазовых доходов бюджета России.