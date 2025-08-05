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Аналитик спрогнозировал ослабление рубля осенью

Аналитик ПСБ Попов: осенью доллар может подорожать до 87 рублей
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Осенью 2025 года курс рубля может сместиться выше отметки 85 рублей за доллар. Такой прогноз дал в беседе с агентством «Прайм» управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

По его словам, во втором полугодии ожидается умеренное ослабление национальной валюты, при этом к концу года курс может достичь 87 рублей за доллар. Основное движение в этом направлении, как ожидается, придется именно на осенние месяцы.

Среди причин ослабления рубля Попов назвал сезонный рост импорта, сопровождаемый смягчением денежно-кредитной политики на фоне снижения ключевой ставки. Дополнительное давление, по его мнению, окажет рост геополитической премии в курсе рубля, связанный с усилением вторичных санкций в отношении российского экспорта и международных расчетов.

При этом эксперт подчеркнул, что финансовая и экономическая система России сохраняет устойчивость к внешнему давлению, а ослабление рубля, по его оценке, будет постепенным. На курс продолжат оказывать поддержку такие фундаментальные факторы, как профицит внешней торговли и сохраняющаяся жесткость денежно-кредитной политики.

Кроме того, Попов отметил, что чистые продажи иностранной валюты Центробанком до конца года будут способствовать стабилизации валютного рынка и сдерживать волатильность.

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