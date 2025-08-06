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Россиянам посоветовали сохранять налоговые декларации и жить в «белую»

Финсоветник Родин: крайне важно иметь документы о поступлении средств и налогах
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Umit Bektas/Reuters

Российские банки с 20 августа начнут вести обязательный контроль сделок своих клиентов с драгметаллами и отчитываться о них перед Росфинмониторингом. Ничего удивительного в новом законе нет – сегодня контроль над доходами населения ужесточается во всем мире, считает финансовый советник Алексей Родин. В эфире Общественной Службы Новостей он призвал россиян сохранять документы об источнике поступления всех средств, а также все налоговые декларации.

«Здесь нет никакого подвоха. Во всем мире с каждым годом ужесточается контроль над доходами населения, Россия не исключение, мы даже немного опаздываем за другими странами, — заявил эксперт. — Первоначальное накопление капитала не всегда происходит кристально прозрачно, поэтому сейчас мы входим в «белое поле»».

Родин призвал хранить информацию о том, откуда поступают деньги, а также все налоговые декларации, все документы о том, что было продано или куплено. Он напомнил, что Росфинмониторинг в последние годы уже начал обрабатывать данные по платежам россиян, но пока без лишних вопросов о том, откуда конкретно взялись те или иные средства. Теперь нужно быть готовыми к тому, что с каждым годом этот механизм будет становиться жестче.

По словам специалиста, это не значит, что жителей будут наказывать, например, за поступившие на счет средства 20 лет назад, но сегодня важно жить в «белую» и не пытаться уйти от налогов.

Напомним, согласно новому закону кредитные организации введут обязательный контроль сделок клиентов физических и юридических лиц по покупке и продаже монет и слитков. Отчеты будут предоставляться Росфинмониторингу. Уточняется, что за ужесточение правил выступало министерство финансов, поскольку увидело риски в вывозе золота «в карманах» за рубеж.

Также в России обязали банки выдавать следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Потребоваться правоохранителям такие справки могут в случаях, когда необходима приостановка операций с деньгами, а также электронными денежными средствами. Этот закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

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