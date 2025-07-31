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В РФ банки обязали предоставлять следователям справки о счетах клиентов

Путин подписал закон, обязывающий банки выдавать следователям справки о счетах
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

В России обязали банки выдавать следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из закона следует, что кредитные организации обязаны предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа либо начальника органа дознания, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве. Такие справки следователи и дознаватели могут запрашивать в случаях, когда необходима приостановка операции с денежными средствами, в том числе с электронными.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

29 июля газета «Известия» сообщила, что россияне начали чаще сталкиваться с длительными блокировками денег на банковских картах, так как кредитные организации замораживают счета из-за операций, которые они считают подозрительными.

Ранее россиянам напомнили о запрете некоторых денежных переводов.

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