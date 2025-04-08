Российские банки усилят контроль за куплей-продажей монет и слитков

Госдума одобрила усиление контроля за сделками с монетами и слитками в банках

Госдума единогласно приняла в заключительном чтении закон, обязывающий российские банки усилить контроль за куплей-продажей драгоценных металлов. Об этом пишет РБК.

Согласно законопроекту, кредитные организации введут обязательный контроль сделок клиентов физических и юридических лиц по покупке и продаже монет и слитков. Отчеты будут предоставляться Росфинмониторингу, говорится в публикации.

Новые требования вступят в силу через 120 дней со дня официальной публикации закона. За ужесточение правил выступало министерство финансов, поскольку увидело риски в вывозе золота «в карманах» за рубеж, добавило издание.

3 апреля сообщалось, что стоимость золота на бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, установила новый исторический рекорд. За время торгов 2 апреля фьючерсы на поставку драгоценного металла выросли на 1,12% и достигли отметки в $3201,6 за тройскую унцию (31,1 грамма). Такая цена за золото еще не фиксировалась за всю историю.

В марте инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что в среднесрочной перспективе цена тройской унции золота может достичь рекордных $3,2 тысячи. По словам аналитика, драгоценный металл является интересной инвестицией для россиян, поскольку наблюдается слабость доллара по отношению к рублю. Бахтин пояснил, что текущий валютный курс позволяет получить по сути двойной результат — в виде роста стоимости самого золота и повышения курса доллара к рублю.

Ранее в РФ оценили затраты на разведку золота и редкоземельных металлов.