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В Госдуме заявили, что рост цен на бензин на бирже может привести к подорожанию топлива

Миронов призвал ограничить инфляцией рост розничных цен на бензин
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Unal Cam/Global Look Press

Рост стоимости бензина на бирже может привести к существенному подорожанию топлива на автозаправках в России, заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, ранее фракция призывала законодательно ограничить цены на топливо уровнем инфляции.

«Сейчас такая мера была бы очень кстати», — считает Миронов.

Депутат отметил, что на топливном рынке уже успело сказаться временное эмбарго на экспорт бензина, которое только вступило в силу. Парламентарий рассказал, что одной из причин повышения цен на топливо является традиционно высокий спрос на нефтепродукты в сезон уборки урожая.

4 августа бензин марки Аи-95 достиг рекордной цены на бирже — 77 тысяч рублей за тонну.

Средняя розничная цена бензина в России с 21 по 28 июля увеличилась на 0,26%, или на 16 коп. — до 61,02 руб. за литр. При этом дизельное топливо подорожало на 0,04%, или на 3 коп., до 71,5 руб. за литр.

24 июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что российское правительство в случае резкого повышения цен на дизельное топливо может запретить его экспорт.

Ранее поставки российского бензина за рубеж резко обвалились.

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