Цены на бензин Аи-95 побили рекорд

Цена бензина Аи-95 на бирже выросла до ₽77 тысяч, побив рекорд 2023 года

Бензин марки Аи-95 достиг рекордной цены на бирже — 77 тысяч рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Премиум-95 прибавила 1,08%, увеличившись до 77 001 рубля за тонну. Это значение является историческим максимумом для стоимости данной марки бензина.

Предыдущий рекорд — 76 876 рублей — был установлен в сентябре 2023 года. Внебиржевая стоимость Аи-95 составила 75 421 рубль.

Бензин Аи-92 по итогам торгов подорожал до 66 642 рублей за тонну (+1,16%).

В конце июля правительство распространило действующие до 31 августа ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Решение объяснили поддержанием стабильности внутреннего топливного рынка в период повышенного сезонного спроса и сельхозработ.

1 августа сообщалось, что средняя стоимость одной заправки автомобиля по итогам января-июня 2025 года составила 1,3 тыс. рублей, что на 9% больше, чем за такой же период 2024 года.

Ранее в Минэнерго прокомментировали ситуацию с колебаниями цен на топливном рынке.