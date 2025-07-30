Росстат отметил подорожание бензина и дизтоплива в РФ

Средняя розничная цена бензина в России с 21 по 28 июля увеличилась на 0,26%, или на 16 коп. — до 61,02 руб. за литр. При этом дизельное топливо подорожало на 0,04%, или на 3 коп., до 71,5 руб. за литр, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

По информации ведомства, средние цены на бензин марки Аи-92 увеличились на 17 коп. (+0,29%) и составили 57,83 руб. за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 поднялись на 16 коп. (+0,25%) — до 63,06 руб. за литр, Аи-98 — на 3 коп. (+0,04%), до 84,54 руб. за литр.

За этот период рост цен на бензин был зафиксирован в 75 регионах РФ, сильнее всего он вырос в цене в Дагестане — на 1,7%. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость бензина увеличилась на 0,1% и 0,2% соответственно. Снижение цен на бензин произошло в Новгородской области (-0,1%).

24 июля кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова спрогнозировала, что в августе 2025 года бензин на российских заправках подорожает. По ее словам, стоимость литра АИ-95 вырастет на 10,2% по сравнению с августом 2024 года, до 60,2 рубля. А АИ-92 — на 9,5%, до 55,1 рубля.

Ранее сообщалось, что большинство стран Европы обогнали РФ по доступности бензина.