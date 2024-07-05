Поставки российского бензина за рубеж резко обвалились

Поставки бензина из России в дружественные страны в первые дни месяца рухнули на 70% по сравнению со среднесуточными показателями июля прошлого года. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

Падение фиксируется несмотря на решение правительства продлить временное снятие запрета на экспорт бензина до 31 июля 2024 года.

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в июне заметно выросла. Аи-92 за месяц подорожал на 10,7%, до 52 525 тыс. рублей за тонну. Цена Аи-95 увеличилась на 16%, достигнув 63 416 тыс. рублей за тонну.

До этого финансист спрогнозировал незначительное подорожание бензина на российских заправках в июле. Цены могут вырасти на 0,5-0,8% от июньских.

Ранее стало известно, что крупнейший покупатель российского бензина накопил многомиллиардный долг.