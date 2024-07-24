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В России могут ограничить экспорт дизельного топлива

«Ъ»: правительство России может ограничить экспорт дизельного топлива

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российское правительство в случае резкого повышения цен на дизельное топливо может запретить его экспорт. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

В текущем году ограничения на вывоз были введены только в отношении бензина. В 2023 году власти запретили экспорт дизтоплива, но из-за рисков снижения нефтепереработки через две недели трубопроводный экспорт возобновился.

В настоящее время правительство обсуждает возможность введения запрета на экспорт дизтоплива. В случае обострения ценовой ситуации эмбарго может коснуться нефтеперерабатывающих заводов и трейдеров.

По мнению собеседников издания, предпосылок для введения полного эмбарго пока не имеется.

До этого вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина из РФ, приостановленный на июнь-июль, автоматически возобновится с 1 августа.

Ранее поставки российского бензина за рубеж резко обвалились.

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